Чему Лев Николаевич Толстой посвятил свою жизнь?

Литература
Чему Лев Николаевич Толстой посвятил свою жизнь?
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Гость:
Один из наиболее известных русских писателей и мыслителей, один из величайших писателей мира. Участник обороны Севастополя. Просветитель, публицист, религиозный мыслитель, его авторитетное мнение послужило причиной возникновения нового религиозно-нравственного течения - толстовства. Член-корреспондент Императорской Академии наук, почётный академик по разряду изящной словесности
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