Чему Лев Николаевич Толстой посвятил свою жизнь?

Гость: Гость:

Один из наиболее известных русских писателей и мыслителей, один из величайших писателей мира. Участник обороны Севастополя. Просветитель, публицист, религиозный мыслитель, его авторитетное мнение послужило причиной возникновения нового религиозно-нравственного течения - толстовства. Член-корреспондент Императорской Академии наук, почётный академик по разряду изящной словесности