Помогите с 279 номером! очень прошу! умоляю!!! буду очень благодарна!!!!
Математика
Помогите с 279 номером! очень прошу! умоляю!!! буду очень благодарна!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.30+5=35 в -во втором составе 2.30+10=40 в - в третьем 3.35+30+40=105 в
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