Пластиды придающие зеленый цвет растению?
Биология
Пластиды придающие зеленый цвет растению?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
хлорофилл-плпстиды, придающие растениям зеленый цвет, хромопласты- красный, оранжевый, а лейкопласты-белый (бесцветный)
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