Что озночает слово гангстер
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Что озночает слово гангстер
Ответ(ы) на вопрос:
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Га́нгстер (англ. gangster) — член преступного сообщества. Термин «гангстер» используется главным образом в отношении членов преступных организаций в США, Италии, Мексике, Японии, Китае, и других странах.
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