2)правонарушение, влекущее административную или дисциплиную ответственность это

Право
2)правонарушение, влекущее административную или дисциплиную ответственность это
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это называется дисциплинарная ответственность
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