2)правонарушение, влекущее административную или дисциплиную ответственность это
Право
2)правонарушение, влекущее административную или дисциплиную ответственность это
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это называется дисциплинарная ответственность
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