Сделать синтаксический разбор любого сложно подчиненного предложения с одним придаточным .

Русский язык
Сделать синтаксический разбор любого сложно подчиненного предложения с одним придаточным .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда он уехал, мне стало грустно. От главного задаем вопрос к придаточной. Мне стало грустно( вопрос когда?)- когда он уехал. Придаточн.предл- когда он уехал. Тип - сложноподчиненное предл времени, т.к. союз когда.
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