Какой цифрой оканчивается нечетное число кратное 5

Математика
Какой цифрой оканчивается нечетное число кратное 5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числа, кратные 5, должны оканчиваться либо на 5, либо на 0. Т.к. 0 - число чётное, это значит, что оканчивается 5.
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