Помогите срочно задание 1 и задание 2 пожалуйста !

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Деление клеток - процесс, лежащий в основе размножения и индивидуального развития всех живых организмов. обмен веществ — полный процесс превращения химических веществ в организме, обеспечивающих его рост, развитие, деятельность и жизнь в целом Обмен веществ это полный процесс превращения химических веществ в организме , обеспечивающих его рост, развитие деятельность и жизнь в целом