Помогите срочно задание 1 и задание 2 пожалуйста !
Биология
Помогите срочно задание 1 и задание 2 пожалуйста !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деление клеток - процесс, лежащий в основе размножения и индивидуального развития всех живых организмов. обмен веществ — полный процесс превращения химических веществ в организме, обеспечивающих его рост, развитие, деятельность и жизнь в целом Обмен веществ это полный процесс превращения химических веществ в организме , обеспечивающих его рост, развитие деятельность и жизнь в целом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Алкоголизм наркомания курение: Почему возникает. Как психологически влияет и на организм в целом. Лечится или нет. Помогитее пожалуйстаа
Русский язык
Составьте по 2 предложения со следующими словосочетаниями: 1. Затаив дыхание. 2. К??к из ведра. 3. Бить баклуши. 4. Куда глаза глядят. 5. Счи...
Окружающий мир
Русский язык