По образцу приведенному в учебнике заполнителя таблицу. Включительно в нее приро??ные объекты вашего края . используйте дополнительную летеротуру и сведения из интернета

Окружающий мир

По образцу приведенному в учебнике заполнителя таблицу. Включительно в нее приро??ные объекты вашего края . используйте дополнительную летеротуру и сведения из интернета

Автор: Гость