По образцу приведенному в учебнике заполнителя таблицу. Включительно в нее приро??ные объекты вашего края . используйте дополнительную летеротуру и сведения из интернета
Окружающий мир
По образцу приведенному в учебнике заполнителя таблицу. Включительно в нее приро??ные объекты вашего края . используйте дополнительную летеротуру и сведения из интернета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А таблица где? таблица нужна там
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