Помогите пожалуйста. над номером 1 и 3

Математика
Помогите пожалуйста. над номером 1 и 3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так номер 1 так там самый конец это 100 предпоследнем 99
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