Диктант (см. памятку на с. 169 ). Обозначьте падеж имён существительных

Русский язык
Диктант (см. памятку на с. 169 ). Обозначьте падеж имён существительных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где и каких имён существительных-то?!
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