Не друг поддакивает а друг спорит антонимы

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ДРУГ - НЕДРУГ — Счет дружбы не портит. Счет дружбе не помеха. Чаще счет, дольше (крепче) дружба. Стал бы кормить и волка, коли б траву ел. Враг хочет голову снять, а Бог и волоса не дает. Друг другу терем ставит, а недруг недругу гроб ладит. Полюбил его, как… … В.И. Даль. Пословицы русского народаПОДДАКИВАТЬ — ПОДДАКИВАТЬ, поддакнуть кому, приговаривать: да, так, соглашаться против убежденья, из лести или иных видов; подтакивать. ся под кого, подольститься. Кто поддакался под кого, тот тому и люб. Поддакиванье или поддаканье, действие по гл. Недруг… … Толковый словарь Даляподдакивать — (подтакивать) да, да; так, так Ср. Недруг поддакивает, а друг спорит. Ср. Это правда, Фома, я все это чувствую, поддакнул растроганный дядя. Достоевский. Село Степанчиково. 1, 9. Ср. Ου δέομαι φίλου συμμεθισταμένου και συνεπινεύοντος, η γαρ σκία… …