Не контролка а дз решите плиз
Алгебра
Не контролка а дз решите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну если не ошибаюсь в первом будет -14, во втором 23, в третьем -4.1
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