Не могу решить дробь:4 2/7 * 2 = ?

Математика
Не могу решить дробь:4 2/7 * 2 = ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 2/7 = 30/7 умножается только числитель дроби: 30/7 * 2 = (30*2)/7 = 60/7 = (выделяем обратно целое) 8 4/7 или 4 целых 2/7 + 4 целых 2/7 = 8 целых 4/7
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