Не выполняя вычислений, найди значение : х+14=20+14
Математика
Не выполняя вычислений, найди значение : х+14=20+14
Ответ(ы):
Гость:
х+14=20+14 14 и 14 в обоих местах, слева Х (икс), а справа 20, значит и слева вместо Х (икса) будет 20, т.к. левая часть равна правой. Ответ: 20
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