На полке стояло 11 книг. Мама поставила туда ещё 2 книги. На сколько книг стало больше на полке?

Математика
На полке стояло 11 книг. Мама поставила туда ещё 2 книги. На сколько книг стало больше на полке?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
11+2=13 13-11=2 На 2 книги
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