Какая система земледелия существовала у восточных славян, живших в степных райо??ах? 1) подсечно-огневая 2) переложно-залежная 3) двупольная 4) трехпольная
История
Какая система земледелия существовала у восточных славян, живших в степных райо??ах? 1) подсечно-огневая 2) переложно-залежная 3) двупольная 4) трехпольная
Ответ(ы):
Гость:
По-моему подсечно -огневая
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