Какая система земледелия существовала у восточных славян, живших в степных райо??ах? 1) подсечно-огневая 2) переложно-залежная 3) двупольная 4) трехпольная

История

Какая система земледелия существовала у восточных славян, живших в степных райо??ах? 1) подсечно-огневая 2) переложно-залежная 3) двупольная 4) трехпольная

Автор: Гость