Не выполняя вычислений, определите старший разряд суммы , разности , произведения и частного чисел 28640 и 5728
Математика
Не выполняя вычислений, определите старший разряд суммы , разности , произведения и частного чисел 28640 и 5728
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28640+5728=34368 - пятиразрядное число 28640-5728= 22912 - пятиразрядное число 28640*5728=164049920 - девятиразрядное число 28640/5728= 5 - одноразрядное число (единицы)
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