Небольшое сочинение на тему "в магазине"

Гость: Гость:

Рядом с нашим домом недавно открылся новый хлебный магазин. Все наши соседи очень обрадовались этому, а бабушка сказала, что из всех магазинов хлебный — самый важный. И действительно, свежий румяный товар на полках никогда не залеживается. В новом магазине очень большой ассортимент хлебобулочных изделий: хлеб белый, черный, ржаной, отрубной, батоны и булочки разных видов и размеров, бублики и сушки, сухари и печенье, пирожные и вафли. Всего и не перечислишь, не перепробуешь за один раз. Я очень люблю наблюдать за покупателями. Все они такие разные, так непохожи друг на друга! Вот старенькая бабушка покупает половинку белого хлеба, бережно заворачивает ее в кулечек. Вот женщина заказывает два хлеба и килограмм печенья — наверное, у нее большая семья. А вот школьники, торопясь, чтобы не опоздать на урок, заказывают себе по большому пирожному с кремом.