НЕБОЛЬШОЕ СОЧИНЕНИЕ О БАБУШКЕ.
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НЕБОЛЬШОЕ СОЧИНЕНИЕ О БАБУШКЕ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть любимая бабушка. Когда я приезжаю к ней в гости, она очень сильно рада мне. Мы с бабушкой готовим пирожки,булочки и все самое вкусное. Моя бабушка трудолюбивая и любит садить семена . Она дарить мне тепло и заботу. Я люблю погостить у бабушки, она всегда поймет и поддержит.
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