НЕБОЛЬШОЕ СОЧИНЕНИЕ О БАБУШКЕ.

Гость: Гость:

У меня есть любимая бабушка. Когда я приезжаю к ней в гости, она очень сильно рада мне. Мы с бабушкой готовим пирожки,булочки и все самое вкусное. Моя бабушка трудолюбивая и любит садить семена . Она дарить мне тепло и заботу. Я люблю погостить у бабушки, она всегда поймет и поддержит.