Небольшой рассказ про малину

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Малину в народе любят и ценят за превосходный вкус и нежный, тонкий аромат плодов. Она прочно обосновалась на приусадебных участках и в коллективных садах. После земляники и черной смородины в России она является третьей по значению культурой, ягоды которой пользуются большим спросом у населения.