Неизвестное число увиличили в5 раз и

Математика
Неизвестное число увиличили в5 раз и
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Гость:
Х*5=... СКОЛЬКО ПОЛУЧИТСЯ ТО?
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