Некоторые русские числительные примечательна тем что у них при склонении изменяются не только конец слова но середины например 50 А какое географическое название рекомендовалось склонять похожим образом еще в середине 19 века а...

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Некоторые русские числительные примечательна тем что у них при склонении изменяются не только конец слова но середины например 50 А какое географическое название рекомендовалось склонять похожим образом еще в середине 19 века а) волоколамск б) екатеринослав в) новгород г) симбирск д) Тобольск

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