Пожалуйста срочно на завтра я умоляю
Математика
Пожалуйста срочно на завтра я умоляю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
327- больших и маленьких (вместе) пусть х-большие, тогда 2х - маленькие (маленьких в 2 раза больше чем больших составим уравнение 2х+х=327 , 3х=327, тогда х=109- больших, а маленьких: 109*2=218
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