Некто израсходовал 3/4 своих денег, и у него осталось 20 р. Сколько денег у него было?
Математика
Некто израсходовал 3/4 своих денег, и у него осталось 20 р. Сколько денег у него было?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80 денег так как 3/4 потратил и остается 1/4 а именно 20
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