Непроверяемые вещание по радио продолжалось 13 часов 44 минуты. Передачи вели 8 ведущих,каждых из которых работали в эфире одно и то же время. Сколько время работал каждый дедущий?

Математика
Непроверяемые вещание по радио продолжалось 13 часов 44 минуты. Передачи вели 8 ведущих,каждых из которых работали в эфире одно и то же время. Сколько время работал каждый дедущий?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13 часов 44 минуты=824 минуты 824:8=103 мин вел каждый 103 мин= 1 ч 43 мин
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