Непроверяемые вещание по радио продолжалось 13 часов 44 минуты. Передачи вели 8 ведущих,каждых из которых работали в эфире одно и то же время. Сколько время работал каждый дедущий?

Математика

Непроверяемые вещание по радио продолжалось 13 часов 44 минуты. Передачи вели 8 ведущих,каждых из которых работали в эфире одно и то же время. Сколько время работал каждый дедущий?

Автор: Гость