Певчий дрозд спит зимой 15 часов в сутки а летом просыпается в 2 часа ночи и засыпае?? в половине десятого вечера в какое время года дрозд спит больше и на сколько больше. Решите с краткой записью и с примерами
Математика
Певчий дрозд спит зимой 15 часов в сутки а летом просыпается в 2 часа ночи и засыпае?? в половине десятого вечера в какое время года дрозд спит больше и на сколько больше. Решите с краткой записью и с примерами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спит зимой - 15 ч Спит летом - ? ч Не спит летом - с 2 до 21ч30мин На ск. > < 1) 24ч-(21ч30мин-2ч)=4ч30мин -спит летом 2) 15ч-4ч30мин=10ч30мин - на столько больше времени спит зимой
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