Певчий дрозд спит зимой 15 часов в сутки а летом просыпается в 2 часа ночи и засыпае?? в половине десятого вечера в какое время года дрозд спит больше и на сколько больше. Решите с краткой записью и с примерами

Математика

Певчий дрозд спит зимой 15 часов в сутки а летом просыпается в 2 часа ночи и засыпае?? в половине десятого вечера в какое время года дрозд спит больше и на сколько больше. Решите с краткой записью и с примерами

Автор: Гость