Как человек начал исправлять свои ошибки перед природой

Гость: Гость:

Люди начали садить деревья, изобрели экологически-чистый автомобиль - гибрид, построили заповедники, начали строго карать тех, кто выбрасывает мусор на улице и тд. Но все равно, конечно, нам ещё далеко до полного исправления наших ошибок перед природой.