Как человек начал исправлять свои ошибки перед природой
Биология
Как человек начал исправлять свои ошибки перед природой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди начали садить деревья, изобрели экологически-чистый автомобиль - гибрид, построили заповедники, начали строго карать тех, кто выбрасывает мусор на улице и тд. Но все равно, конечно, нам ещё далеко до полного исправления наших ошибок перед природой.
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