Номер три только пословицы 10 штук
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Номер три только пословицы 10 штук
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Гость:
У глаголов 2 лица, ед. числа окончания -ишь, -ешь. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Близок локоть, да не укусишь. Былой славой боя не выиграешь. Всех денег не заработаешь. За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. Знал бы, где упадешь, — соломки бы подстелил. Из отрезанных кусков каравая не сложишь. Из песни слова не выкинешь. Кашу маслом не испортишь. Красиво жить не запретишь.
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