Составить задачу по чертежу ВА 60 км/ч БК70км/ч АБ90км/ч
Математика
Составить задачу по чертежу ВА 60 км/ч БК70км/ч АБ90км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имена сам придумаешь) Ворона летит 60 км\ч дятел летит 70км\ч и голубь летит 90 км/ч. Какая скорость у них вместе
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