Нікелювання поверхні площею 48 см² відбувається при силі струму 0,15 А. Електрохімічний еквівалент нікелю дорівнює 3,04∙10⁻⁷ кг/Кл, густина 8900 кг/м³. Скільки часу тривало нікелювання, якщо товщина шару нікелю 0,5 мм? Помогит...
Физика
Нікелювання поверхні площею 48 см² відбувається при силі струму 0,15 А. Електрохімічний еквівалент нікелю дорівнює 3,04∙10⁻⁷ кг/Кл, густина 8900 кг/м³. Скільки часу тривало нікелювання, якщо товщина шару нікелю 0,5 мм? Помогите пожалуйста
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