Никита купил в булочной 3 ватрушки по цене 5 руб. 40 коп. За ватрушку столько же плюшек по цене 4 руб. 50 коп. Сколько сдачи он получит с 50 руб. Как изменить вопрос задачи если купить 7 ватрушек и7 плюшек не меняй остальны...

Математика

Никита купил в булочной 3 ватрушки по цене 5 руб. 40 коп. За ватрушку столько же плюшек по цене 4 руб. 50 коп. Сколько сдачи он получит с 50 руб. Как изменить вопрос задачи если купить 7 ватрушек и7 плюшек не меняй остальных данных запиши вопросы решить задачу

Автор: Гость