Никита купил в булочной 3 ватрушки по цене 5 руб. 40 коп. За ватрушку столько же плюшек по цене 4 руб. 50 коп. Сколько сдачи он получит с 50 руб. Как изменить вопрос задачи если купить 7 ватрушек и7 плюшек не меняй остальны...
Математика
Никита купил в булочной 3 ватрушки по цене 5 руб. 40 коп. За ватрушку столько же плюшек по цене 4 руб. 50 коп. Сколько сдачи он получит с 50 руб. Как изменить вопрос задачи если купить 7 ватрушек и7 плюшек не меняй остальных данных запиши вопросы решить задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никита купил в булочной 7 ватрушек по цене 5руб.40коп. за ватрушку и столько же плюшек по цене 4руб.50коп.Сколько получит он сдачи с 100руб. 7×540=3780=37руб.80коп.ватрушек 7×450=31руб.50коп.плюшек 37,80+31,50=69руб.30коп. 100-69,30=30руб.70коп. Ответ:30руб.70коп.
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