Попробуй образовать слова с помощью приставки и суффикса одновременно. Окно-подо??онник,осина-..... . школа-пришкольный,город-..... ,воз-...... . помогите.
Русский язык
Попробуй образовать слова с помощью приставки и суффикса одновременно. Окно-подо??онник,осина-..... . школа-пришкольный,город-..... ,воз-...... . помогите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осина-подосинновик. школа-пришкольный. город-пригородный. воз-привозный вот и все
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