Сорок дней до неё пути-Это гипербола?
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Сорок дней до неё пути-Это гипербола?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря когда, но не думаю.
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