Помогите сделать номер 5 дам 30 баллов
Математика
Помогите сделать номер 5 дам 30 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000-39*25-25=1000-975-25=0 567:9*12+144=63*12+144=900 (480+256):4*5-632:4=646:4*5-158=161.5*5-158=649.5 124*7-(1000-199):9*8=868-89*8=868-712=156
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