Помогите сделать номер 5 дам 30 баллов

Математика
Помогите сделать номер 5 дам 30 баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000-39*25-25=1000-975-25=0 567:9*12+144=63*12+144=900 (480+256):4*5-632:4=646:4*5-158=161.5*5-158=649.5 124*7-(1000-199):9*8=868-89*8=868-712=156
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Одно из этих слов - довольно распространённая русская фамилия.Какое? А)отечество Б)родина В)страна Г)государство Д)отчизна
Ответить
Другие предметы
Предмет музыка текст песни зимняя песенка
Ответить
Биология
Продолжите предложение, Группа схожих органов выполняющие сходные функции.............
Ответить
Математика
На трех полках 80 банок.На первой и второй полках 45 банок варенья,а на второй и трет??ей полках 50 банок варенья.Сколько банок варенья на каждой п...
Ответить
Русский язык
Как научиться быстро писать ?
Ответить