Как зависят реки от климата?срочно!
География
Как зависят реки от климата?срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На прямую.При смене климата меняется температура воды в реке Соответственно погибает экосистема этой реки.Стоит отметить ,что океанические течения являются главным творцом климата на Земле.
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