В первой цистерне на 285 л керосина меньше,чем во второй. Из второй цистерны отлили 620 л керосина. В какой цистерне керосина стало больше и на сколько литров?
Математика
В первой цистерне на 285 л керосина меньше,чем во второй. Из второй цистерны отлили 620 л керосина. В какой цистерне керосина стало больше и на сколько литров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 цист.- х л керосина 2 цист.- (х+285) л керосина 1цист.-х л керосина 2 цист.- (х+285)-620=х-335 л керосина Ответ: в 1 цистерне керосина стало больше на 335 л.
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