В первой цистерне на 285 л керосина меньше,чем во второй. Из второй цистерны отлили 620 л керосина. В какой цистерне керосина стало больше и на сколько литров?

Математика

В первой цистерне на 285 л керосина меньше,чем во второй. Из второй цистерны отлили 620 л керосина. В какой цистерне керосина стало больше и на сколько литров?

Автор: Гость