ЗАДАЧА В первой вазе и во второй стояло 14 роз а во второй и в третьей 19 роз В какой вазе больше стояло роз в первой или в третьей и на сколько?

Математика
ЗАДАЧА В первой вазе и во второй стояло 14 роз а во второй и в третьей 19 роз В какой вазе больше стояло роз в первой или в третьей и на сколько?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первой-7 роз,во второй-7 роз, в третьей 12
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