ЗАДАЧА В первой вазе и во второй стояло 14 роз а во второй и в третьей 19 роз В какой вазе больше стояло роз в первой или в третьей и на сколько?

Математика

ЗАДАЧА В первой вазе и во второй стояло 14 роз а во второй и в третьей 19 роз В какой вазе больше стояло роз в первой или в третьей и на сколько?

Автор: Гость