Номер-1#######Плиз:)

Гость: Гость:

1)Гниения-----трупы животного и растительного происхождения, различные отбросы-----они играют большую роль в повышении плодородия почвы. При неправильном хранении продуктов питания гнилостные бактерии могут быть причиной их порчи. 2)Почвенные-----почва-----превращают перегной в минеральные вещества, которые поглощаются корнями растений. 3)Болезнетворные-----тело человека и животных----- способствуют заражению различными болезнями: тиф, холера, чума, дифтерия, столбняк. 4)Клубеньковые-----на корнях бобовых растений-----обогащают почву азотом. 5)Молочнокислые------молочные продукты, овощи, корм для животных-----помогают образованию молочной кислоты, под действием которой молоко превращается в простоквашу, сливки в сметану, квашению овощей, силосованию кормов.