Номер 107 . Пожалуйста срочно нужно! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Номер 107 . Пожалуйста срочно нужно! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Спрятаться за деревом,на дереве,стоять возле стола,над столом,сидеть на стуле,смотреть в окно,в сад, с ребёнком,думать в поездке,у ней. 2)Прыгать в ручей,у ручья,слезать с крыше,подойти к реке,ко мне,плыть по реке,с друзьями,за ними,отойти от дома,прийти к школе,к магазину, летать над лесом,приехать с Урала,с Украины.
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