Номер 11 плиз.Срочно нужно

Литература
Номер 11 плиз.Срочно нужно
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Автор: Гость
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Гость:
Вообще видно :((( можно что бы руки не тряслись сфотографировать?
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