Сравните а) -4 и -4,4 б)-14 и 0 в)-13 и 0,03
Математика
Сравните а) -4 и -4,4 б)-14 и 0 в)-13 и 0,03
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4 больше чем -4,4 . -14 меньше чем 0 -13 меньше чем 0,03
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