Округлите число 76.723 до сотых; до единиц ?
Математика
Округлите число 76.723 до сотых; до единиц ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
76.7, 76.72 сам такое делал
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