Сделайте пожалуйста с доказательством!
Геометрия
Сделайте пожалуйста с доказательством!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площади подобных фигур соотносится как коэффициент подобия в квадрате
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