Сколько см и как это прямоугольный треугольник? начерти прямоугольный треугольник площадь которого равна 12см квадратных

Математика
Сколько см и как это прямоугольный треугольник? начерти прямоугольный треугольник площадь которого равна 12см квадратных
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