Номер 3 помогите пожалуйста решить
Математика
Номер 3 помогите пожалуйста решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. х+2=7*9 х+2=63 х=63-2=61 2.х-20=63:9 х-20=7 х=7+20=27 3.х+700=890 х=890-700=190 4.х*2=14+16 х*2=30 х=30:2=15 5. х:2=27-20 х:2=7 х=7*2=14 6.890-х=700 -х=700-890=-190 х=190 7. 56-х=48:6 56-х=8 -х=8-56=-48 х=48 8. 72:х=45:5 72:х=9 х=72:9=8 9. х-700=190 х=190+700=890
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Составь устно по каждому схематическому чертежу задачу обратную задаче 1 и реши е?? записывая выражение