Как звали основных богов и богинь в древнем египте

Гость: Гость:

Амон — покровитель города Фивы, бог воздуха и урожая, творец мира; изоб ражался с головой человека, а иногда быка или барана, с двузубой короной и длинным скипетром в руке. Анубис — бог в образе шакала или дикой собаки (или человека с головой ша кала или собаки) , считался покровителем умерших. Апис — символ плодородия, бог в образе быка с солнечным диском. В некото рые периоды Апис почитался как бог, воплощающий душу Осириса. Атон — бог солнца, изображался в виде солнечного диска, лучи которого за канчивались раскрытыми ладонями. Бастет — богиня любви, радости, праздников; женщина с головой кошки или львица с корзинкой в руках. Иногда изображалась просто в виде большой си дящей кошки. Бес — дух рожениц, изгоняющий змей, бог веселья и пляски; изображался в виде уродливого гнома с мордой льва. Гор — бог неба и света, покровитель власти фараонов, которые считались его земным воплощением; изображался как человек с головой сокола в двузубой короне. Как сын Осириса и Исиды, нередко изображался в виде младенца (Харпократ) , сосущего палец. Сыновья Гора — четыре духа-покровителя, изображавшиеся в виде мумий с головами, соответственно, человека (Амсет) , бабуина (Хапи) , шакала (Дуаму-теф) и ястреба (Кебексенуф) ; охраняют внутренности усопшего, помещенные в канопы, поставленные в гробницу. Имхотеп — божественный покровитель зодчих, ученых, писцов, врачей; его символизирует сидячая фигура ученого с развернутым папирусным свитком на коленях. Исида — богиня-мать, сестра и супруга Осириса; женщина с рогами коровы и солнечным диском на лбу, в руке стебель папируса. Осирис — бог ежегодно умирающей и возрождающейся природы, позднее бог загробного мира и судья умерших. Изображался в виде человеческой мумии с зубчатой короной, бородой, в согнутых руках скипетр и плеть. Пта — первоначально бог-творец и бог мертвых в Мемфисе. Изображался в ви де мумии с незабинтованной головой, с жезлом, стоящим на иероглифе, озна чающем правду. Ра — бог солнца в Гелиополисе, позднее отождествлен с богом Фив Амоном (Амон-Ра) ; человек с головой сокола и с солнечным диском. Сехмет — жена бога Пта, грозная богиня войны, изображалась с львиной го ловой. Тот — бог луны, мудрости, письма и счета. Изображался в виде ибиса или че ловека с головой ибиса, а также в виде бабуина. Как основатель письменнос ти и наук, считался покровителем писцов и ученых. Хатхор — богиня любви и судьбы, богиня неба. Кормилица фараонов и влас тительница дальних стран. Изображалась в виде коровы или женщины с рога ми коровы, иногда только с одними ушами. Хапи — бог Нила. Его изображали тучным человеком с сосудами в руках, из которых льется вода. Хнум — бог-творец, создавший человека на гончарном круге, хранитель исто ков Нила; человек с головой барана со спирально закрученными рогами.