В коробке осталось 12 бракованных лампочек, что составило 4% числа всех лампочек . с??олько целых лампочек было в коробке?

Гость: Гость:

1) 12 лампочек - это 4% х лампочек - это 100%. Зависимость в задаче прямая (увеличилось количество процентов, а значит, увеличилось количество лампочек) 12:х=4:100. откуда х = 12*100:4=300 (ламп) - всего 2) 300-12=288 (ламп) - целых