В коробке осталось 12 бракованных лампочек, что составило 4% числа всех лампочек . с??олько целых лампочек было в коробке?

Математика
В коробке осталось 12 бракованных лампочек, что составило 4% числа всех лампочек . с??олько целых лампочек было в коробке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12 лампочек - это 4%   х лампочек - это 100%. Зависимость в задаче прямая (увеличилось количество процентов, а значит, увеличилось количество лампочек) 12:х=4:100. откуда х = 12*100:4=300 (ламп) - всего   2) 300-12=288 (ламп) - целых

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