Номер 34.1,задания а и б.
Алгебра
Номер 34.1,задания а и б.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 5х²-5=5(х²-1)=5(х-1)(х+1) б) 18б²-2с²=2(9б²-с²)=2(3б-с)(3б+с)
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