’ Глава 6 В особенности официальных документов ' 1 3. луна и залила серебряным с . 4. Спортсменка пробежала всю дистанцию и совершенно не отвоевала усталости 5. Однажды катался верхом и 06... ч › " дорогую коляску 6. Бабушка пе...

Русский язык

’ Глава 6 В особенности официальных документов ' 1 3. луна и залила серебряным с . 4. Спортсменка пробежала всю дистанцию и совершенно не отвоевала усталости 5. Однажды катался верхом и 06... ч › " дорогую коляску 6. Бабушка переспросила внука потому ч ' в . своим ушам 7. Чиркнула спичка и на посв в сети и старика 8. Через полминуты вей пустил высокую мелкую дробь таким образом ' голос и начал петь 2) Запишите полученные предложения вставляя пропущенные бук и раскрывая скобки Не забудьте выделить запятыми получившиеся у деепричастные обороты ч 3) Обозначьте суффиксы деепричастий укажите их вид

Автор: Гость